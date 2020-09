Wystawa o powojennym Szczecinie i nieznanych epizodach miasta [DUŻO ZDJĘĆ]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wystawa pokazująca Szczecin po drugiej wojnie światowej autorstwa Piotra Semki wróciła do Szczecina. Od poniedziałku można ją oglądać przed Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim.

Wystawa "Najdalsza Polska Szczecin 1945-1948" była prezentowana w Warszawie. Wiele epizodów z dziejów Szczecina nie jest w Polsce znana - mówił Piotr Semka, autor wystawy.



- W ogóle nieznany był epizod trzech miesięcy rządów niemieckich komunistów. Po drugie, mało znane jest to, że Szczecin był miastem kurierów Polski podziemnej po wojnie. To były najbardziej dyskretne i tajne rzeczy podziemia. Ludzie do 1989 roku nie chcieli o tym mówić - mówił Semka.



Na wystawie zaprezentowano wiele dotychczas nie publikowanych zdjęć - mówił Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.



- Fajne są rzeczy. Np. zdjęcie wyciętego już pomnika Kaisera, o którym wspominali jeszcze moi dziadkowie i ojciec, bo widzieli jak on jeszcze stał, gdyż przyjechali tutaj w 1945 roku. Są takie fajne ciekawostki. Widzę zdjęcia z pobytu Mikołajczyka. Harcerze na tych zdjęciach, cała ich historia i legenda o tym, jak mieli tam przenosić samochód z Mikołajczykiem - mówił Dobrzyński.



Wystawę otworzył wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc, a ekspozycją zainaugurował działalność Galerii Zewnętrznej, która będzie naprzeciwko Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.