Szpital w Gryfinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Prace potrwają do końca miesiąca. Opóźnienia na budowie to wynik epidemii koronawirusa.

Pierwotnie obiekt miał być gotowy do końca kwietnia. Problem był przede wszystkim z materiałami budowlanymi, które z powodu epidemii na plac budowy docierały z opóźnieniem. Trzeba było także nieznacznie zmienić projekt.



W ramach inwestycji powstał nowy budynek - będzie w nim izba przyjęć, blok operacyjny i oddział położniczo-neonatologiczny.



To inwestycja, która odkładana była od kilku lat. Problemem były m.in. pieniądze i znalezienie wykonawcy. Rozbudowa kosztowała 15 mln złotych.



Pieniądze pochodzą z budżetu powiatu i Domu Lekarskiego, który jest udziałowcem szpitala.



Prace potrwają do 30 września.