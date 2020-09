Fot. pixabay.com / arembowski (CC0 domena publiczna)

Szczeciński policjant - razem ze świadkami - uratował życie nieprzytomnej kobiecie.

Sierżant sztabowy Rafał Dzieruk był podczas służby, kiedy podbiegła do niego młoda kobieta prosząc o pomoc w reanimacji 53-latki, która nie oddycha i nie ma świadomości.



Funkcjonariusz przejął masaż serca i udało mu się przywrócić czynności życiowe nieprzytomnej. Ta jednak po chwili znów przestała oddychać - policjant znów rozpoczął masaż kolejny raz przywracając jej krążenie.



Uczestnikom akcji udało się utrzymać kobietę przy życiu aż do przyjazdu karetki. Ta zabrała 53-latkę do szpitala.