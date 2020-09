Dowódcy NATO w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Rozmawiają o najważniejszych sprawach związanych z siłami NATO - w Szczecinie rozpoczęła się konferencja LANDCOM. To spotkanie dowódców NATO najwyższego szczebla.

Głównym tematem konferencji będzie omówienie planów organizacji na przyszłość, ale nie tylko.



Dowódcy NATO będą debatowali również o rozwoju wschodniej flanki sojuszu, którego Szczecin jest nieodłączną częścią.



- Pozwala spotkać się ze strukturami dowodzenia i strukturami sił NATO by omówić wizję i zagrożenia - tłumaczy generał broni Roger Cloutier, dowódca Sojuszniczego Dowództwa Sił Lądowych LANDCOM.



Spotkanie odbywa się pomimo pandemii COVID-19. Większość dowódców weźmie udział w konferencji online. Ich obecność w Szczecinie to dowód, że korpus jest istotny dla Sojuszu.



- Bardzo ważny symbol tego, że zajmujemy się poważnymi sprawami. Myślę, że wyniki konferencji przyniosą wiele dobrego Korpusowi, ale przede wszystkim kwestiom, które będziemy rozstrzygać w ramach NATO - mówi generał broni Sławomir Wojciechowski, dowódca Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie.



Konferencja NATO odbywa się dwa razy w roku. Pierwszy raz natomiast wydarzenie odbywa się w Polsce. LANDCOM to ciało doradcze Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych w Europie.