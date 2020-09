Uwaga - konkurs. Wymyśl maskotkę dla SKT

Szczeciński Klub Tenisowy szuka pomysłu na maskotkę. Właśnie dlatego tenisiści zorganizowali konkurs, w którym przyjmują propozycje od dzieci. Liczy się przede wszystkim oryginalność, stopień trudności i cechy wspólne przedstawionej maskotki z tenisem.

Projekt jednego z uczestników zostanie zrealizowany pod koniec roku.- To będzie maskotka chodząca, coś takiego jak Gryfus. Czekamy na ciekawe pomysły. Plan jest taki, żebyśmy ją zaprezentowali podczas Mikołajek. Nie ma ograniczeń, nawet to wykonanie nie musi być piękne i plastyczne, bo liczy się pomysł - tłumaczy Andrzej Czyż, prezes Szczecińskiego Klubu Tenisowego.Prace można wysyłać do piątku e-mailem lub przez Facebooka SKT Szczecin. Technika wykonania projektu jest dowolna.Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Szczecińskiego Klubu Tenisowego.