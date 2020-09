Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ponad 3,5 tysiąca odebranych telefonów i więcej niż 2 tysiące interwencji - świnoujska Straż Miejska podsumowuje sezon wakacyjny.

Strażnicy wystawili prawie 500 mandatów, w 253 przypadkach interwencja zakończyła się pouczeniem. Łącznie zebrali grzywny w wysokości ponad 75 tys. złotych.



Jak piszą - najwięcej pracy mieli z kierowcami, którzy nieprawidłowo zaparkowali. Ale musieli upominać też za zakłócanie porządku, doprowadzili do odholowania 10 wraków i ścigali sprawców wandalizmu.



Strażnicy podkreślają, że dzwonią do nich nie tylko mieszkańcy Świnoujścia i turyści, którzy akurat spędzają urlop w kurorcie - odbierają telefony z całej Polski z różnymi pytaniami, np. o temperaturę wody w morzu.



- liczba odebranych telefonów – 3597

- liczba przejechanych kilometrów – 4030 km

- liczba podjętych interwencji – 2 184

- pouczenia – 253

- mandaty – 499

- kwota pochodząca z mandatów – 75 210 zł



w tym najwięcej za:

- wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 47 400 zł

- wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 27 060 zł

- założone blokady (na obcokrajowców) – 151

- wszczęte postępowania o wykroczenia – 243

- sprawy skierowane do sądu - 2

- odholowane wraki – 10

- zakłócenia porządku i spokoju – 32

- zagrożenia w ruchu drogowym - 104

- podrzucone odpady – 24