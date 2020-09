Nowy żłobek w mieście - jest zgoda radnych

Szczecińscy radni zgodzili się na propozycję miasta, aby kupić lokal użytkowy od dewelopera. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Powstanie żłobek na 88 miejsc przy ulicy Kusocińskiego w Szczecinie - szczecińscy radni zgodzili się na propozycję miasta, aby kupić lokal użytkowy od dewelopera. Placówka będzie mieścić się w nowym bloku mieszkalnym.

Kwota transakcji to ponad 2 mln 700 tys. zł, która - jak podkreślają urzędnicy - ma być prawie w całości zrefundowana w ramach rządowego programu "Maluch 2021 plus".



Do tego trzeba doliczyć koszty adaptacji i wyposażenia, oszacowano je na 1,5 miliona złotych.



Radni w trakcie dyskusji nad uchwałą pytali o inne oferty i - było ich 6 - i ceny za metr. Ostatecznie dali się przekonać, sprzeciwów nie było, 9 osób wstrzymało się od głosu.