Budżet obywatelski w Świnoujściu. Trzy projekty związane z miejskim szpitalem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mieszkańcy Świnoujścia po raz kolejny zdecydują na co wydać miejską kasę. Rusza głosowanie w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.

To kolejny rok z rzędu, gdy jednym z liderów w zgłaszaniu projektów jest szpital miejski. W sumie mieszkańcy zgłosili 18 projektów, aż trzy dotyczą szpitala miejskiego. Chodzi o zakup aparatu RTG, profesjonalnych łóżek leczniczych przeznaczonych dla pacjentów seniorów do nadzoru kardiologicznego i o dużej nadwadze, a także program "Bliżej Natury - Więcej Radości" - to działania i zajęcia terapeutyczne dla pacjentów szpitala.



Jeżeli placówka wygra głosowanie, nie będą to pierwsze inwestycje zrealizowane w szpitalu w ramach budżetu obywatelskiego. Dzięki głosom mieszkańców powstała między innymi nowa pracownia RTG, a także ogród sensoryczny.



Głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego potrwa do 7 października. Do wydania jest prawie 2,5 mln złotych. To siódma edycja budżetu w Świnoujściu.