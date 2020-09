Węzeł Kijewo - znowu zmiany, nie jeździmy "na pamięć" [ZDJĘCIA]

Fot. GDDKiA Fot. GDDKiA Fot. GDDKiA Fot. GDDKiA Fot. GDDKiA

Jeszcze w środę powinna się zmienić organizacja ruchu na autostradzie A6 przed dojazdem do przebudowywanego Węzła Kijewo.

Tym razem będą to ułatwienia dla kierowców podróżujących autostradą w kierunku Szczecina od strony Świnoujścia. Otwierany będzie zupełnie nowy zjazd do miasta.



- Ważna jest tu kwestia, że nowy zjazd w nową łącznicę jest 400 metrów wcześniej niż ten stary zjazd na obecną łącznicę w kierunku na Szczecin - informuje rzecznik szczecińskiego oddziału GDDKiA, Mateusz Grzeszczuk.



Trzeba bardzo uważać na ustawione już tablice informacyjne.



- Jak ktoś będzie jechał "na pamięć" lub słuchał się GPS-a to może się okazać, że jest już za późno na to, żeby zjechać - dodaje Grzeszczuk.



Przed zjazdem na ul. Zwierzyniecką ustawiony jest znak "stop" i trzeba ustąpić pierwszeństwa jadącym krajową 10-ką od strony Stargardu.