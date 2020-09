Samorządy otrzymały blisko 9 mln zł na przebudowę dróg

Prawie 9 milionów złotych trafiło w środę do samorządów naszego regionu na przebudowę dróg lokalnych.

Umowy w tej sprawie wojewoda zachodniopomorski podpisał z powiatem myśliborskim oraz z gminami Moryń, Dziwnów, Połczyn Zdrój, Borne Sulinowo, Sławno i Grzmiąca. Środki pochodzą w całości z Funduszu Dróg Samorządowych.



Najwięcej otrzymał powiat myśliborski, który na modernizację odcinka między Karskiem, a Nowogródkiem Pomorskim uzyskał wsparcie w kwocie ponad 2 milionów 400 tysięcy złotych. Przebudowa tej drogi była długo oczekiwana, przede wszystkim przez samych mieszkańców - mówi Andrzej Potyra, starosta myśliborski.



- Ostatnio byłem na spotkaniu zorganizowanym w Karsku. Kiedy powiedziałem, że w najbliższym czasie przyjedziemy do pana wojewody podpisać to porozumienie, to były niesamowite oklaski. Także zadowolenie mieszkańców jest bardzo duże i aż się przestraszyłem, że gdyby do tego nie doszło, to pewnie by więcej nie wpuszczono na teren gminy. Myślę, że w przyszłym roku będziemy przecinali wstęgę - mówi Potyra.



Jednymi z ważniejszych inwestycji w naszym regionie będą także przebudowa ulic Chopina i Wojska Polskiego w Połczynie Zdroju oraz modernizacja ulicy Westerplatte w Międzywodziu.



W przyszłym roku dofinansowanie na przebudowę kolejnych dróg gminnych i dróg powiatowych w województwie zachodniopomorskim wyniesie ponad 105 milionów złotych.