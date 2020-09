1400 kilometrów kajakiem. Niesamowita wyprawa mieszkańców regionu [ZDJĘCIA]

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Z Podkarpacia na Morze Bałtyckie - trzech śmiałków z regionu wyruszyło na kajakową wyprawę przez całą Polskę. Dziś wioślarze dotarli do Szczecina.

Akcja to manifest, który ma uświadomić, z jakimi problemami mierzą się osoby niepełnosprawne - mówi Włodzimierz Zimnowłodzki, który na wyprawę wyruszył wraz z niewidomym i niesłyszącym synem oraz ich zdrowym kolegą.



- Chciał zwrócić uwagę na problem pracy dla osób niepełnosprawnych. On sam poszukiwał pracy przez 14 lat, także wie jak się żyje bez pracy. Znalazł tą pracę i postanowił po prostu wesprzeć swoich kolegów i koleżanki, które mają z tym problem - mówi Zimnowłodzki.



W każdym zakątku Polski wioślarze spotykali się z serdecznymi ludźmi - dodaje Pan Włodzimierz.



- Niektórzy jak się dowiedzieli o tej naszej akcji, to przychodzili do nas, dawali nam noclegi darmowe. Dostawaliśmy jedzenie za darmo a jak chcieliśmy płacić, to nie chcieli żadnych pieniędzy. Ostatnio jeden pan zaproponował nam nocleg w swoim mieszkaniu - dodaje.



Wyprawa trwa już trzy tygodnie. Zakończy się za około tydzień na Jeziorze Jamno niedaleko Koszalina.