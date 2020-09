Nie ma opóźnień przy budowie terminala w Świnoujściu

Źródło: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Przebudowa terminala promowego w Świnoujściu idzie zgodnie z planem, pandemia nie spowodowała żadnych opóźnień - informuje biuro prasowe Zespołu Portów Szczecin-Świnoujście.

Prace na nabrzeżu numer 5 i 6 rozpoczęły się dokładnie rok temu. Stanowiska są łączone i stworzą jedną linię cumowniczą. Przylegające do nabrzeża stare magazyny zostały już rozebrane, powstały nowe przyłącza elektryczne i teletechniczne. Teraz przebudowane będą rampy przeładunkowe, tory kolejowe i rękaw, którym przemieszczać się będą piesi.



Terminal ma być gotowy do końca przyszłego roku. Koszt inwestycji to 185 milionów złotych.