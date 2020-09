Trening roundnet na Jasnych Błoniach. Co to jest i jakie są zasady? [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Piłki, obręcze z siatką i kilkanaście uśmiechniętych osób - na Jasnych Błoniach odbył się dziś wieczorem darmowy trening roundnetu.

Co to za dyscyplina sportu i jak w nią grać? To starał się ustalić nasz reporter.



- Grają dwie drużyny, po dwie osoby w każdej z drużyn. Odbijają gumową piłeczkę i poruszają się wokół obręczy, która wygląda jak taki mały stolik. Zabawa przednia! Rozwija bardzo koordynację ruchową - mówi jeden z graczy.



- Serwujemy tak, żeby osoba nie odebrała. Jeśli odbierze, rozgrywa piłkę na trzy i trzecia osoba atakuje tak, żebyśmy my nie odebrali - mówi młody zawodnik.



Od półtora roku przychodzę i gram sobie dla przyjemności, nie wiążę z tym żadnych nadziei. Bardzo mi się podoba atmosfera i to, że mogę sobie w przyjemnym towarzystwie spędzić czas - mówi zadowolony uczestnik zawodów.



Dzisiejszy trening to wydarzenie towarzyszące Mistrzostwom Polski w Roundnecie, które odbędą się w najbliższą sobotę w Szczecinie.