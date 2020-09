Jugger, czyli średniowieczne walki w centrum Szczecina [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jak można spędzać ciepłe wrześniowe wieczory? Jedni spacerują, inni jeżdżą na rowerze, a jeszcze inni...uprawiają jugger.

Grupa kilkudziesięciu miłośników średniowiecznych walk zebrała się dziś na szczecińskich Jasnych Błoniach i przyciągała wzrok przechodniów. Szczecinianie korzystają ze sprzyjającej aury i ciepłe wieczory spędzają między innymi na Jasnych Błoniach. Tam też zebrała się w środę grupa Jugger Szczecin, czyli miłośników średniowiecznych walk.



- Jesteśmy bandą pasjonatów takiego bardzo dziwnego sportu, który nazywa się Jagger. To jest bezpieczna broń biała - tarcze, miecze i łańcuchy. Jest to całkowicie bezpieczne. Gramy już od właściwie trzech lat i jeszcze nie zdarzyło się, żeby sama broń doprowadziła do kontuzji, ale tak jak w każdym sporcie - kontuzje się zdarzają - tłumaczy Jan Jędrzejewski z Jagger Szczecin.



Jugger narodził się w latach 90. w Stanach Zjednoczonych.