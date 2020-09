"Złota Walizka" trafi do Międzyzdrojów [DUŻO ZDJĘĆ]

"Złota Walizka" trafi do Międzyzdrojów. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Miasto zostało laureatem konkursu "Lider Turystyki". W Zachodniopomorskiem do konkursu zostały nominowane również Koszalin, Mielno, Kołobrzeg i Świnoujście.

- W czym jesteśmy lepsi? Że w dobie pandemii byliśmy pierwsza gmina nadmorską, która przedstawiła projekt związany z bezpieczeństwem - uważa Aneta Czyżak z Referatu Promocji, Oświaty i Kultury międzyzdrojskiego magistratu.



Wakacje dla wszystkich były trudne, ale...



- Obroniliśmy się w tym ciężkim, trudnym sezonie - mówi Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów. - Postanowiliśmy dość mocno pokazać Międzyzdroje jako miasto bezpieczne, przyjazne i nastawione przede wszystkim na polską rodzinę - dodaje.



A za co Międzyzdroje lubią sami turyści?



- Za to, że się tu - prawie 60 lat temu - poznałam z mężem. Duży sentyment. - Piękna plaża, fajne dziki, darmowe molo, smaczne ryby, no i w ogóle: zawsze pogoda. - Urokliwe! Piękna plaża! - mówili.



Uroczysta gala wręczenia Złotych walizek odbędzie się w październiku. Organizatorem konkursu jest czasopismo "Życie Regionów".