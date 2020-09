Sezon 2020: grzybiarze bez zarzutu, a i grzybów sporo [ZDJĘCIA]

Grzybiarze w tym roku zachowują się w lasach zgodnie z przepisami - chwalą leśnicy. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Grzybiarze w tym roku zachowują się w lasach zgodnie z przepisami - chwalą leśnicy.

Jak podkreśla Lidia Kmiecińska z Nadleśnictwa Gryfino - lasy są pełne ludzi.



- Sezon grzybowy jest w pełni, bardzo wiele osób wyruszyło na grzyby do lasu. Musimy stwierdzić - jako Nadleśnictwo Gryfino - że wszyscy bardzo ładnie trzymają się przepisów wynikających z Ustawy o lasach. Nie obserwujemy jakichś istotnych naruszeń - przyznała Lidia Kmiecińska.



Chodzi przede wszystkim o pilnowanie zakazu wjazdu do lasu, bo autem można parkować jedynie na poboczu dróg publicznych. Ale nie tylko o to.



- W odniesieniu do osób zbierających grzyby nie napotkaliśmy istotnych problemów wynikających z pozostawiania opakowań po śniadaniu czy butelek. Serdecznie dziękujemy, życzymy obfitych zbiorów grzybów. Pierwsze prawdziwki w puszczy już się pojawiły i to wiemy. Widzieliśmy na własne oczy kosze pełne grzybów, więc: serdecznie zapraszamy - dodała.



W naszym klimacie większość lubianych przez Polaków grzybów jadalnych dojrzewa od lipca do końca października.