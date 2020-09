14 tysięcy złotych w ciągu doby na ratowanie Kina Pionier

Blisko 14 tysięcy złotych z planowanych 20., w ciągu niespełna doby, wpłacili internauci na Kino Pionier w Szczecinie. Po tym jak w poniedziałek, z powodu problemów finansowych związanych z epidemią, właściciele najstarszego kina świata ogłosili zawieszenie działalności, na platformie wspieram.to, rozpoczęła się zbiórka.

Pionier aby działać potrzebuje 20 tys złotych miesięcznie - to koszty wszelkich opłat.Zbiórka ruszyła w ramach inicjatywy Szczecin Lokalny Solidarny, mówi Marcin Galicki - twórca platformy Wspieram to:- Odpalona została kampania, można na nią wchodzić przez www.wspieram.to/najstarszekinoswiata. Na głównej stronie, w polecanych, również jest link do kampanii - tłumaczy Galicki.20 tysięcy złotych to cel podstawowy.- To jest taka "kroplówka". Teraz, na szybko, żeby pomóc. W tle prowadzone są rozmowy na temat długofalowego rozwiązania - dodaje Galicki.Urzędnicy na jutro zaplanowali spotkanie w sprawie pomocy. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek na swoim fanpage'u poinformował, że trzeba zrobić wszystko, by ta perełka mogła dalej funkcjonować i dodał, że szykowane są różne działania. Dodajmy, że organizatorzy wsparcia nie pobiorą prowizji za zbiórkę.