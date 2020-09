"Krzemień" otwiera swoje podwoje [ZDJĘCIA]

Nowy Dom Kultury "Krzemień" w Szczecinie od piątku zaczyna działać.

Będzie to druga, samodzielna samorządowa instytucja kultury na Prawobrzeżu Szczecina. Obiekt u zbiegu ulic Krzemiennej i Sąsiedzkiej ma być centrum kultury, głównie dla mieszkańców Podjuch, Zdrojów, Żydowiec i Klucza. Koszt budowy obiektu to około 10 mln zł.- Mamy scenę kameralną z widownią na 200 osób - wymieniał dyrektor "Krzemienia" Michał Giełzak. - Sal jest pięć, pracowni w tym momencie ponad 30. Ponad 1200 metrów kwadratowych samego obiektu, plus jeszcze teren zielony wokół.- Oficjalne otwarcie Domu Kultury "Krzemień" w piątek o godzinie 19:00 - mówił dalej, podczas czwartkowego pokazu "Krzemienia", Giełazak. - Duża i fajna produkcja, taka wizyjna. Kilkadziesiąt osób zaangażowanych jest w produkcję tego wydarzenia. W tym wielu znakomitych szczecińskich artystów: Bonson, Tulia, Maciej Silski, Teatr Nie Ma - to też pokazuje, że to będzie miejsce, które będzie łączyć.W piątek koncert, a w sobotę dzień otwarty - będzie można zajrzeć w każdy kąt nowego obiektu. Ci którzy wybierają się osobiście z centrum Szczecina muszą pamiętać, że w tamtych rejonach trwają remonty dróg.