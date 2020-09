Fot. Policja

195 gramów amfetaminy miał przy sobie mężczyzna zatrzymany przez kołobrzeską policję.

Mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej samochód jadący przez centrum miasta. Ich uwagę zwrócił 36-letni pasażer znajdujący się w pojeździe.



Okazało się, że posiadał on przy sobie narkotyki. Policjanci zabezpieczyli torbę z nielegalną substancją. Badania potwierdziły, że jest to amfetamina.



Narkotyki zostały zabezpieczone, a mężczyznę zatrzymano. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. 36-latkowi grozi do 10 lat więzienia.