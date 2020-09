Stalowy ponton Finomaru

Ponton bedzie też używany do transportu sekcji i bloków statków - mówi Arkadiusz Świech z Finomaru. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Ponton bedzie też używany do transportu sekcji i bloków statków - mówi Arkadiusz Świech z Finomaru. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Firma Finomar kończy budowę stalowego pontonu służącego m.in. do wodowania statków.

Ponton będzie też używany do transportu sekcji i bloków statków - mówi Arkadiusz Świech z Finomaru.



- Będziemy mogli budować większe kadłuby; do tej pory skupialiśmy się na kadłubach 15-30 metrowych, a teraz będziemy budować kadłuby 50-metrowe. Jeden z nich będzie zwodowany za dwa miesiące, będzie to 50-metrowy prom pasażersko-samochodowy - powiedział.



Wodowanie statku przy użyciu pontonu bedzie trwało nawet trzy dni. Aby statek zwodować trzeba go najpierw przesunąc z nabrzeża na ponton a następnie zsunąc do wody.



- Jest zbalastowany w ten sposób, żeby się przechylił w jedną stronę i na tym pontonie będzie spływał bardzo powoli do Odry, później zostanie przechwycony przez holownik i przymocowany do kei - wyjaśnił.



Inwestycję wartości prawie 4,5 miliona złotych zrealizowano dzięki pieniądzom pochodzącym z Unii Europejskiej. 55 procent wartości kontraktu musiała wyłożyć jednak firma.