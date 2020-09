Jaki los goleniowskiego szpitala?

Komplikuje się kwestia przejęcia szpitala w Goleniowie przez placówkę na Pomorzanach w Szczecinie.

Na ten temat dyskutowała w czwartek Rada Powiatu. Niewykluczone, że będzie to możliwe dopiero za 10 miesięcy.Według pierwotnych planów szpital w Goleniowie miał zostać filią placówki na Pomorzanach już 1 grudnia. Na razie jednak nie wiadomo czy będzie to możliwe. Nie jest jasne czy taka operacja jest możliwa, gdy oba szpitale mają aktualne kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.- Ponoć takie połączenie, taka cesja jest niemożliwa w trakcie trwania kontraktu, być może będziemy musieli czekać na jego zakończenie, to byłby 1 lipca 2021, tego nie wiemy, jest dużo niewiadomych. Musimy mieć odpowiedź ze strony NFZ, że jest to możliwe - mówi starosta goleniowski, Tomasz Stanisławski.W szpitalu został przeprowadzony audyt, który wypadł bardzo dobrze, dlatego dalej pracujmy nad przygotowaniem placówki do połączenia - dodał Stanisławski.- Razem z panią prezes i szpitalem na Pomorzanach chcielibyśmy powołać taki zespół, który wdrożyłby pewne zalecenia, które płyną z tego sprawozdania czy też audytu - powiedział.W piątek starosta i kierownictwo szpitala w sprawie połączenia szpitali spotka się z wojewodą zachodniopomorskim i przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia.Według planów szpital w Goleniowie ma stać się filią szpitala na szczecińskich Pomorzanach. To ma pozwolić m.in. na wyjście placówki z długów, które sięgają kilkunastu milionów złotych.