Plan na samochody w centrum Kołobrzegu. Różne opinie kierowców

Kołobrzeg. Fot. Przemysław Polanin (Radio Szczecin) Kołobrzeg. Fot. Przemysław Polanin (Radio Szczecin)

Zmiany organizacji ruchu w centrum Kołobrzegu planują wprowadzić miejscowe władze. Urzędnicy chcą ograniczenia lub całkowitego zakazu wjazdu pojazdów w okolice katedry i miejskiego ratusza.

O decyzji mówi prezydent Kołobrzegu, Anna Mieczkowska.



- Odciążenie ścisłego centrum miasta od nadmiernego ruchu ulicznego jest jednym z postulatów i jedną z uciążliwości, którą wskazują mieszkańcy. Postanowiliśmy dłużej nie czekać, jesteśmy zresztą największym uzdrowiskiem i powinniśmy dbać o to, by Kołobrzeg był ekologiczny, byśmy oddychali czystym powietrzem, by emisja spalin była jak najmniejsza - zaznaczyła.



Pierwszym etapem przyszłych zmian miałby być tzw. woonerf, czyli miejsce, w którym mogą poruszać się pojazdy, jednak z uwzględnieniem pierwszeństwa dla pieszych.



Kołobrzeski reporter Radia Szczecin zapytał miejscowych kierowców, co sądzą o planowanych zmianach.



- Będzie masakra. Teraz ludzie wiedzą gdzie, co jest. A jak zamkną to cała okolica będzie zakorkowana. Lepiej, żeby zostało tak, jak jest. - Turyści mogą jeździć autobusami w punkty, które są wyznaczone i tutaj dochodzić. - Jestem za, ale żeby to wszystko było przeprowadzone przez kompetentne osoby - mówili.



Pierwsze ograniczenia ruchu w Kołobrzegu mogą wejść w życie na początku przyszłego roku. Całkowite zamknięcie centrum miasta będzie możliwe dopiero po wybudowaniu parkingu buforowego przy ulicy Kamiennej.



Obecnie władze miasta posiadają projekt parkingu, jednak sama budowa nie ruszy w ciągu kolejnego roku.