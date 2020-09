Ratownicy radzą jak pomóc w przypadku zawału serca

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. pixabay.com / stevepb (CC0 domena publiczna)

Aspiryna może pomóc pacjentom, u których podejrzewa się zawał serca! Przypominają o tym ratownicy medyczni z Pyrzyc, którzy w środę interweniowali właśnie do takiego chorego.

To jedna z zasad udzielania pierwszej pomocy, o której warto pamiętać.



W przypadku, gdy mamy do czynienia z osobą, u której występują bóle zamostkowe promieniujące do rąk, żuchwy lub okolic łopatki, jeszcze przed przyjazdem karetki warto podać aspirynę.



Kwas acetylosalicylowy, który znajduje się w aspirynie to lek o działaniu przeciwpłytkowym. Hamuje zdolność płytek krwi do tworzenia zakrzepów, zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia zawału serca lub udaru.



Zanim jednak podamy lek, należy zapytać taką osobę czy nie jest przypadkiem uczulona.

To może pomóc, zanim chorym zajmą się medycy.



Aspirynę należy podać doustnie w dawce 300mg do rozgryzienia lub rozpuścić w niewielkiej ilości wody.



Ratowników do przypomnienia tego sposobu skłoniła środowa interwencja,

zostali wezwani do mężczyzny z bólem zamostkowym, gdy dojechali na miejsce wykonali EKG i jak się okazało - miał on zawał serca. Do szpitala transportował go śmigłowiec LPR.