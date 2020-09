Nowe Centrum Informacji Turystycznej w Chojnie już działa [DUŻO ZDJĘĆ]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W czwartek, w Chojnie zostało uroczyście otwarte nowe Centrum Informacji Turystycznej. Wcześniej takiego miejsca tu nie było - mówi Barbara Rawecka, burmistrz Chojny.

- Centrum informacji to w końcu jest taki punkt, gdzie turysta, który tu przyjedzie będzie mógł zasięgnąć zarówno informacji na temat historii Chojny, ale też i skorzystać z materiałów promocyjnych. A w ogóle jest to punkt, który warto odwiedzić, bo jest po prostu przepiękny - dodaje Rawecka.



Hitem centrum jest podłoga z fotomapą Chojny. Tu przewodnicy będą tłumaczyć turystom, jak dojść do konkretnego miejsca, a dzieci mogą zagrać w kapsle.



Podłoga - jak zapewnia pomysłodawca - Maciej Ostrowski, kierownik CIT - wytrzyma wizytę każdej wycieczki. - Producent testował laminat, przyklejając go w metrze paryskim, w miejscu gdzie przemieszcza się dużo ludzi. Nie został zniszczony przez dwa miesiące.



Ostrowski mówi też o pomysłach na promocję miasta: - Chojna była do tej pory na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. I wracamy do tego tematu, do uczestnictwa w tym stowarzyszeniu i chcemy pokazywać miasto oraz promować nasz rejon nadodrzański. Promować nasze zabytki, a przede wszystkim Kościół Mariacki, do którego wszyscy przyjeżdżają.



Centrum będzie czynne dla zwiedzających już od piątku od godziny 8:00 rano.