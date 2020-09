Czwartkowe spotkanie przy zupie w wyjątkowej oprawie [ZDJĘCIA]

Rozśpiewane i smaczne "Spotkanie przy zupie" odbyło się w czwartek w Szczecinie.

Tradycyjnie przy Placu Tobruckim zebrało się blisko 200 osób, dotkniętych bezdomnością, ubóstwem, chorobą albo samotnością. Jedzenie zupy ogórkowej umilał Chór Akademii Morskiej.- Specjalnie dla was na Placu Tobruckim podczas spotkań zagra dla was Chór Akademii Morskiej, więc przywitamy go wielkimi brawami - mówił Grabowski.- Bardzo pięknie. Głosy ładne. - Super, bardzo sympatyczna atmosfera i wykonania znanych przebojów. - Pyszna, to ogórkowa zupa. - Jest tak miło, że te problemy gdzieś tam odchodzą. To chwila zapomnienia - zapewniali uczestnicy.W tym roku, kilkukrotnie lokalni artyści umilali już gościom spotkania przy zupie.Pierwsze "Spotkanie przy zupie" Robert Grabowski zorganizował 7 lutego 2019 roku.