Budowa tunelu pod Świną ma potrwać do września 2022 roku. Kosztuje prawie 800 mln złotych. źródło: https://twitter.com/GDDKiA_Szczecin/status/1308437966516301829

Na placu budowy widać już część przyszłego tunelu - postępują prace na budowie stałej przeprawy w Świnoujściu.

Trwa usuwane urobku z wnętrza komory startowej maszyny - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Budowana jest także droga dojazdowa do tunelu.



3 października do Świnoujścia dopłynie statek z maszyną, która wydrąży tunel. "Wielki kret" powstał w Chinach. Maszyna drążąca tunel TBM ma ponad 100 metrów długości i 13,5 metra wysokości. Waży ok. 3 tysięcy ton.



Na potrzeby tranzytu została rozłożona na 129 elementów.



