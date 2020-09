Zasmakuj historii swojego regionu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pokazy konnej husarii, fireshow czy turniej łuczniczy. Takie atrakcje będą czekały na polanie w Płoni. Już w sobotę rozpocznie się tam IV Spotkanie z Historią Pomorza Zachodniego.

To coroczne wydarzenie, które pozwala bliżej przyjrzeć się dziejom regionu - od epoki wikingów aż po współczesność.



Będzie można m.in. zobaczyć pokaźną kolekcję ręcznie wykonanych noży, od klasycznych po średniowieczne - mówi kowal-rekonstruktor. - To chyba już zostaje w genach, od samego początku - jak pamiętam - to żądałem noży. Szukałem kowala, ale nie do końca mi się to udało. Zacząłem więc robić sam, w dużej mierze jestem samoukiem.



- To dziwny rok, dlatego podczas jednej imprezy łączymy średniowiecze z historią XX wieku - mówi Tomasz Osak z Komandorii Chwarszczany. - Będziemy mieli dwa pokazy husarii, dwa koncerty muzyki dawnej. Zobaczymy też walki - jeden na jednego, pięciu na pięciu. Będą to zarówno walki lekkozbrojne, jak i ciężkozbrojne. To wszystko będzie się działo już od samego rozpoczęcia imprezy. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. W sobotę mamy jednak główny dzień.



Jeśli pogoda pozwoli - oficjalne rozpoczęcie nastąpi w sobotę o godzinie 12:00. Organizatorzy zapewniają, że wszystkie punkty programu się odbędą, bez względu na pogodę.