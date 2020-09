Muzeum Techniki Wojskowej będzie można odwiedzić... wirtualnie

Muzeum Techniki Wojskowej w Szczecinie. Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Muzeum Techniki Wojskowej, które powstało w Szczecinie będzie można zwiedzać także z domu przy pomocy Internetu.

Właśnie zakończono projekt wizualizacji zbiorów, który był finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - mówi Krystian Dorawa, prezes fundacji "Semper Parati", która stworzyła muzeum.



- Jest to technologia kamery 360, to są więc setki, jak nie tysiące zdjęć, które pozwalają zrobić coś podobnego do Street View. Możemy więc przemieszczać się, ale też przybliżać czy podchodzić i oglądać z każdej strony dany przedmiot - tłumaczy Dorawa.



Muzeum Techniki Wojskowej mieści się w bunkrze przy ulicy Bulwar Gdański 7 w Szczecinie.



- Eksponatów jest dobrze ponad trzysta. Z takich ciekawych rzeczy, to jeszcze będą dioramy. Mamy dioramę walk o Szczecin, dioramę z żołnierzem Armii Radzieckiej, z żołnierzem niemieckim, dioramę obrony cywilnej czy wystawę Solidarności - dodaje Dorawa.



Muzeum będzie czynne dla zwiedzających w najbliższą niedzielę od godziny 10:00 do 14:00.