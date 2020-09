Przebranżowienie mostu na Rurzycy [ZDJĘCIA]

Stary most przy ujściu Rurzycy do Odry, tuż za miejscowością Ognica zamieni się w punkt widokowy. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Stary most przy ujściu Rurzycy do Odry, tuż za miejscowością Ognica zamieni się w punkt widokowy. Taki pomysł ma nowy właściciel, czyli gmina Chojna.

Właśnie trwają ostatnie formalności związane z przekazaniem obiektu.



- W momencie wybudowania nowego mostu, most, który do tej pory prowadził do miejscowości Ognica stał się zbędny dla Zarządu Dróg Wojewódzkich ponieważ nie służy - jak do tej pory - komunikacji - powiedziała Barabara Rawecka, burmistrz Chojny.



Z mostu rozciąga się widok na ujście Rurzycy. Szczególnie pięknie jest tu o wschodzie czy zachodzie słońca i te atuty chce wykorzystać Chojna.



- Chcemy na moście zrobić punkt widokowy; stworzyć miejsce dla wędkarzy i turystów, przede wszystkim rowerzystów - dodała.



Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace na moście będą mogły rozpocząć się w przyszłym roku.