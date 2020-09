Morskie testy Planety I. Bez bandery dotrze do Szczecina

W październiku Urząd Morski w Szczecinie odbierze nowy statek wielozadaniowy. Jednostka ma nosić imię Planeta I.

- Jesteśmy na końcowym etapie wyposażania Planety I. Jest to drugi w kolejności statek z całego kontraktu. Pierwszy jest już oddany. Statek jest przed próbami morskimi, to ostatni etap oddawania jednostki - mówi Zenon Kozłowski z Urzędu Morskiego w Szczecinie.



Statek wybudowała Remontowa Shipbuilding w Gdańsku.



- To jednostka 60-metrowa o szerokości 13 metrów. To statek o wielu funkcjach: lodołamacz, starek hydrograficzny, stawiacz pław, ma cały system do zbierania rozlewów na obszarach morskich łącznie ze zbiornikami, które pozwalają na zbieranie na pokład. I dodatkowo funkcja przeciwpożarowa, która też jest bardzo ważna jeśli chodzi o obszar Szczecina i Świnoujścia - wyliczał.



To drugi statek z tej serii - pierwszy o nazwie Zodiak 2 odebrał już Urząd Morski w Gdyni.



Uroczyste podniesienie polskiej bandery na statku Planeta I planowane jest w Szczecinie 10 listopada.