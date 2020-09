Drzewa powędrowały do przedszkola

Fot. Jakub Żelepień [Radio Szczecin] Fot. Jakub Żelepień [Radio Szczecin] Fot. Jakub Żelepień [Radio Szczecin]

Pomimo niesprzyjającej pogody ulicami Szczecina po raz kolejny przeszła Parada Wędrujących Drzew.

To akcja Szczecińskiego Ruchu Miejskiego, który chce w ten sposób zwrócić uwagę na rolę zieleni w przestrzeni miejskiej.



- Trochę pada, nie wiem, czy to jakiś symbol: łzy nad zielenią w Szczecinie, bo właśnie na to chcielibyśmy zwrócić uwagę, zresztą nie po raz pierwszy - powiedział Piotr Czypicki z SRM.



- Pogoda jest zawsze świetna, tylko czasem dobrana jest niewłaściwa odzież. Mamy pierwszy od dłuższego czasu deszcz, który jest nam potrzebny, jest potrzebny zieleni. Ja się cieszę. Fajnie byłoby, gdyby było nas więcej - dodała kolejna z wolontariuszek.



Parada wyruszyła sprzed Urzędu Miasta. Donice z klonami trafiły do Przedszkola nr 27 przy ul. Henryka Pobożnego, gdzie drzewa - pod okiem przedszkolaków - spędzą zimą.