Wypadki, kolizja i spore utrudnienia na ulicach Szczecina

Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Dwa wypadki na moście Pionierów w Szczecinie. Jak przekazała nam policja, do obu wypadków doszło w ciągu niespełna 5 minut.

Kierowca BMW, który brał udział w wypadku na moście Pionierów w Szczecinie, w stanie ciężkim trafił do szpitala. Mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, przez co auto odbiło się od latarni ulicznej i uderzyło w barierki. Oprócz niego, karetka zabrała także dwóch innych uczestników wypadku.



Kilka minut wcześniej, w tym samym miejscu, doszło do podobnego zdarzenia. Jego uczestnicy nie wymagali jednak transportu do szpitala.



O wypadkach informowali także sami słuchacze: - W stronę centrum od ul. Hangarowej, przy samym wjeździe na most Pionierów jest gruby wypadek, auto chyba dachowało, jest zablokowany przejazd. - Wypadek jest z dwóch stron mostu Pionierów, z jednej i drugiej strony na nitce wyjazdowej i do Szczecina. Są dwa wypadki, nie prędko ruch się tutaj uwolni.



Przez kilka godzin po wypadkach most Pionierów był zablokowany.



Zablokowana była również ulica Jagiellońska od placu Zamenhofa w kierunku placu Lotników. Tutaj karetka pogotowia miała kolizję z autobusem.