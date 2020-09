Pierwsi goście przekroczyli próg "Krzemienia" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Na kulturalnej mapie Szczecina pojawiło się nowe miejsce - to Dom Kultury "Krzemień" w Podjuchach.

W sobotę instytucja zaprosiła wszystkich chętnych do zwiedzania budynku, a także zapoznania się z ofertą zajęć z animatorami.Przed "Krzemieniem" ustawiła się kolejka ciekawych nowego miejsca mieszkańców.- Instytucja jest super, żeby tylko tak dalej działała, jak pięknie jest wyposażona. -Tutaj powinna się odbywać nauka dzieci gry na instrumentach, malowania czy zabawy. - Budynek jest oryginalny, w sumie raczej nietypowy, ale chodzi też o to, że wewnątrz jest dużo przestrzeni. - Kiedyś tu nie było nic, fajnie, że teraz coś takiego powstało - mówili pierwsi goście domu kultury.Budowa "Krzemienia" rozpoczęła się w połowie 2018 roku. Jej koszt to niemal 10 milionów złotych.