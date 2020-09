Wystawa w Barzkowicach: "rośliny nie nektarowały i pszczoły musiały się napracować" [ZDJĘCIA]

Impreza potrwa do niedzieli do godz. 17. Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin]

Kwiaty do ogrodu, drzewka owocowe, miody i produkty regionalne - to wszystko króluje w Barzkowicach. Odbywa się tam wystawa ogrodniczo-pszczelarska.

- Sztandarową imprezą targową pozostaje Agropomerania, w tym roku jednak musieliśmy zmienić plany - mówi Dariusz Kłos dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.- W tym roku ze względu na epidemię podjęliśmy decyzję o dwóch mniejszych imprezach. Na wystawie ogrodniczo-pszczelarskiej spotykamy się po raz trzeci, skierowana jest do pszczelarzy, warzywników i ogrodników, którzy z nami są. Mamy ponad stu wystawców, wystawcy dopisali - ocenił.Na wystawie można kupić m.in. miody i osprzęt potrzebny do założenia pasieki. Jak mówiJadwiga Stelmach - właścicielka pasieki z Bierzwnika, rok był trudny dla pszczelarzy, a miodu jest mniej.- Rok był suchy, rośliny nie nektarowały i pszczoły, niestety, musiały się bardzo dużo napracować, żeby cokolwiek zebrać. Nam się udało fajnie zebrać miód rzepakowy, facelia i rzepak. Wszystkie pozostałe pożywki były bardzo słabe - oceniła.Impreza potrwa do niedzieli do godz. 17.