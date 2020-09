Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin/archiwum]

To ostatnia szansa, by przejechać się rewalską wąskotorówką w tym sezonie. Jest to jedna z największych atrakcji turystycznych wybrzeża. W niedzielę pojedzie w ostatni regularny kurs.

Od października skład będzie można wynajmować, pasażerów w podróż zabierze także w wyjątkowe okazje, takie jak np. Boże Narodzenie.



Ponad 100-letnia Nadmorska Kolej Wąskotorowa kursuje między Gryficami a Pogorzelicą. Trasę tę pokonuje w dwie godziny. Rocznie z kolejki korzysta ponad 150 tysięcy pasażerów.