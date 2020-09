Wiemy, jak wygląda nowa maskotka Szczecińskiego Klubu Tenisowego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ma bujną grzywę, ogon, a w dłoni dzierży rakietę tenisową. Szczeciński Klub Tenisowy ogłosił swoją nową maskotkę.

Jej projekt został wyłoniony w konkursie, w którym brały udział dzieci. Ostatecznie przedstawiciele stowarzyszenia zdecydowali się na lwa, chociaż propozycji było dużo więcej. To między innymi lis czy gryf z korpusem przypominającym tenisową piłkę.



Andrzej Czyż ze Szczecińskiego Klubu Tenisowego podkreśla, że to właśnie lew skradł serca jury.



- Ta maskotka ma się pojawić na mikołajki tenisowe w grudniu. Mamy tutaj wszystkie prace wywieszone, które zostały nagrodzone, bo tych prac było jeszcze dużo więcej, ale chyba by nam zabrakło miejsca na szybie. Będzie sporo też gadżetów naszych klubowych, bo tego dotychczas brakowało i ona też zmotywuje nas do takiej jeszcze bardziej aktywnej pracy i działania - tłumaczy Czyż.



Teraz SKT musi znaleźć animatora, który będzie aktywnie zabawiał publiczność podczas tenisowych imprez. Lew nie ma jeszcze imienia - swoje propozycje możecie zostawiać w komentarzach na Facebooku oraz na naszej stronie internetowej.