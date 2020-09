Uwaga kierowcy, od od poniedziałku będą zmiany na ulicy Jarogniewa w Szczecinie.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wprowadza kolejny etap czasowej organizacji ruchu. Ulica będzie wyłączona z ruchu na odcinku od Pasterskiej do Wilczej. Dojechać będzie można od ulicy Eryka II i Księżnej Anastazji.



W ramach prac ułożona została nowa kostka brukowa na chodnikach i parkingach na odcinku od ul. Świętoborzyców do Księcia Eryka. Prace realizowane są etapami w taki sposób, by maksymalnie ograniczyć utrudnienia komunikacyjne mieszkańcom.



Przebudowa ulicy kosztuje 3,5 mln złotych, potrwa do listopada.