Poetka i rysownik z stworzyli interaktywną grę o Chojnie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Poetka z Chojny i rysownik z Dębna połączyli siły i powstała z tego wyjątkowa gra o Chojnie.

Rysownik Leszek Moszej zadbał o wizualną stronę gry, a poetka i nauczycielka z Chojny, czyli Dorota Dobak-Hadrzyńska - zajęła się pisaniem.



Gra składa się z mapy i kart memo - opowiada o projekcie autorka.



- To jest gra, która jest mapą po mieście Chojna. Do tego są rymowane opisy poszczególnych obiektów, ale zbudowane w formie zagadek. To jest mapa przygotowana dla dzieci, młodzieży i dla rodzin. I chodziło o to, żeby informacja była w formie sprzyjającej dla dzieci, a nie monotonne i nudne, jak to się działo dotychczas w różnych przewodnikach - mówi Dobak-Hadrzyńska.



Z grą trzeba ruszyć w miasto i dokładnie przyjrzeć się opisanym na mapie miejscom i zabytkom.



- Samemu można pokonać trasę przez miasto. Dodatkowo każdy obiekt trzeba dobrze obejść, żeby z opisu rozwiązać zagadkę, więc dochodzą emocje. I na końcu trzeba jeszcze rozwiązać hasło z tych poszczególnych drobnych elementów, więc jest taki element, że można dokończyć to w domu - mówi poetka i nauczycielka z Chojny.



Grę można kupić w nowym Centrum Informacji Turystycznej w Chojnie.