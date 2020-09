Trwa remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trwa remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach. Prace były opóźnione przez epidemię koronawirusa, dlatego teraz muszą być godzone z normalnie odbywającymi się lekcjami.

To inwestycja, której miasto nie chciało przekładać na kolejny rok - mówi Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.



- To jest termomodernizacja, wymiana ogrzewania i połaci dachowej, kanalizacja odbierająca wody deszczowe, opadowe. To wszystko sprawia, że będziemy mieli bardzo ładną placówkę edukacyjną na miarę XXI wieku. Każdy oczekuje takich warunków, żeby w tym miejscu pracy, czy też nauki, było czysto, ładnie i przyjemnie. To jest niezmiernie istotne - mówi Bobek.



Prace mają zakończyć się do listopada. Termomodernizacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, a całkowity koszt to ok. 3,5 mln złotych.