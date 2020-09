Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Ważna informacja dla kierowców pokonujących trasę z Gryfina do Mescherin. Strona niemiecka zamyka w poniedziałek most graniczny na Odrze Zachodniej.

Powód utrudnień, to rozpoczynająca się w poniedziałek budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej. Tym samym dojazd do Gryfina od strony Niemiec będzie możliwy tylko poprzez: Rosówek, Kołbaskowo, Radziszewo, Daleszewo i Czepino. Utrudnienia w tej części naszego regionu potrwają do końca listopada.