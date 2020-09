Prezes PGNiG: chcemy docierać tam, gdzie dotrzeć najtrudniej [WIDEO]

Budujemy kolejne połączenia gazowe pomiędzy państwami Trójmorza. W ten sposób chcemy budować niezależność energetyczną - mówił prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Jerzy Kwieciński podczas konferencji Gazterm w Międzyzdrojach.

Państwa Trójmorza to 12 krajów pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym i Śródziemnym.- Takie interkonektory, czyli takie połączenia, w tej chwili są budowane w przypadku Polski z Litwą i również ze Słowacją. Mamy je z Niemcami, Ukrainą, Czechami, ale również inne kraje naszego regionu także je budują. Dla nas, dla Polski, np. bardzo ważne będą połączenia pomiędzy Rumunią a Węgrami i Węgrami a Słowacją - mówi Jerzy Kwieciński.W Polsce w tym roku do sieci gazowej zostanie podłączona rekordowa liczba odbiorców. Szacuje się, że będzie to nawet 100 tysięcy.- Parę lat temu przyłączaliśmy rocznie 30-40 tysięcy nowych odbiorców. W zeszłym roku było to już około 80 tys., a w tym niewykluczone, że to będzie 100 tysięcy. Ponadto chcemy docierać do tych białych plam, czyli tam, gdzie najtrudniej dotrzeć. Poprzez to, że będziemy chcieli w najbliższych latach budować tzw. rozproszone sieci dystrybucyjne - mówi prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.Konferencja Gazterm odbywa się w Międzyzdrojach po raz 23.