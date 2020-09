WPN ma nowego dyrektora. Będzie audyt finansowy, są obietnice dla turystów

Woliński Park Narodowy. Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest nowy dyrektor, są pierwsze konkretne decyzje. Piotr Daniszewski przenosi siedzibę, ale ma też plany na przyszłość. Ucieszą się m. in. właściciele psów.

Powołany na dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego Piotr Daniszewski nie będzie urzędował w Międzyzdrojach. Cała administracja przeniesie się do gotowych od lat budynków nowej siedziby.



- Do połowy listopada siedziba Wolińskiego Parku Narodowego zostanie przeniesiona do przygotowanych budynków w Grodnie. Trzy lata ponad stały te budynki niezagospodarowane, chodziło o to, że potrzebna jest jeszcze taka kosmetyka tych budynków, która przez półtora miesiąca zostanie wykonana - tłumaczy dyrektor.



Chodzi między innymi o podłączenie telefonów i internetu. Daniszewski ma też plan na wykorzystywane do tej pory budynki przy ul. Niepodległości w Międzyzdrojach.



- W tych budynkach przewiduję remont, który będzie trwał około trzech lat. Część oczywiście działów administracyjnych wróci tutaj, do siedziby na Niepodległości, natomiast część zostanie w Grodnie - dodaje Daniszewski.



Piotr Daniszewski został powołany na dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego przez ministra środowiska Michała Wosia 9 września. Park funkcjonował bez dyrektora przez 20 miesięcy. Jednym z kluczowych zadań Daniszewskiego będzie stworzenie planu ochrony parku.



- To dokument wymagany ustawowo, którego Woliński Park Narodowy obecnie nie posiada - tłumaczy Daniszewski. - Jeśli chodzi o plan ochrony parku, to on jest potrzebny, aby mieć wizję rozwoju tego parku. Na początku musi być zrobiona inwentaryzacja tego, co mamy, czyli inwentaryzujemy przyrodę, inwentaryzujemy składniki nieożywione, te które wchodzą w skład parku, a następnie określamy właśnie cele parku, które właśnie na podstawie inwentaryzacji posiadamy - mówi.



Plan ochrony nie powstanie jednak szybko. - Inwentaryzacja potrwa do dwóch lat, natomiast cały proces stworzenia tego planu no to może być nawet trzy, cztery lata - przewiduje Daniszewski.



W planie ochrony znajdą się także kluczowe dla turystów kwestie związane z udostępnianiem parku dla zwiedzających, a Piotr Daniszewski składa konkretne obietnice dla turystów. Ucieszą się właściciele psów i korzystający z plaży w Świętouściu.



W tej chwili na żaden szlak WPN nie można wejść z psem. Daniszewski chce to zmienić. - Jestem otwarty na takie założenia. I też w tym planie ochrony parku zostanie wydzielony teren dla osób, które będą chciały spacerować z psami - deklaruje Daniszewski.



Nowy dyrektor zapowiada też naprawę zamkniętego zejścia na plażę w Świętouściu, jednak nie deklaruje konkretnych terminów rozpoczęcia inwestycji.



- Postaramy się wszystko zrobić, aby to zejście było czynne, ale potrzebne są nakłady finansowe i one będą przewidziane w następnej transzy dotacyjnej, w 2021 roku. Zrobimy wszystko, żeby turyści byli zadowoleni - mówi.



Piotr Daniszewski zapowiada audyt finansów instytucji i zdradza swoja wizję na zarządzanie parkiem.



Daniszewski na ten moment nie chce publicznie oceniać dotychczasowej pracy zarządzających parkiem. - Nie chciałbym się tutaj wypowiadać co do przeszłości, do historii. Po prostu będzie audytowana kwestia wydatków, a wnioski będą z tego audytu w późniejszym czasie - tłumaczy.



Nowy dyrektor chce postawić teraz przede wszystkim na promocję Wolińskiego Parku Narodowego.



- Woliński Park Narodowy jest taka pocztówką Pomorza Zachodniego. Jestem za tym, aby park był otwarty dla ludzi, żebyśmy my, jako park, współpracowali z samorządem. Mało słychać o tym Wolińskim Parku Narodowym, jestem za tym, żeby ten park po prostu bardziej był widoczny, bardziej było o nim słychać, że on w ogóle tutaj jest na Pomorzu Zachodnim - mówi Piotr Daniszewski.



Nowy dyrektor parku do tej pory pracował w dziale prawnym Wód Polskich, a wcześniej m. in. w ministerstwach zdrowia i środowiska oraz jako pracownik naukowy. Z wykształcenia jest przyrodnikiem i prawnikiem.