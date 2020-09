Zorganizowali bieg, aby wspomóc rodzinę koleżanki

Charytatywny bieg dla rodziny tegorocznej maturzystki organizują nauczyciele i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego numer 5 w Szczecinie.

Wpływy z opłat startowych trafią do Ani, której bracia bliźniacy potrzebują opieki - jeden z nich ma czterokończynowe porażenie, a drugi autyzm.- Do tego dziewczyna niedawno straciła mamę - wyjaśnia nauczycielka Justyna Wesołowska. - Jakby tych nieszczęść było mało, w tym roku zmarła na raka mama. Został tylko tato, który radzi sobie jak tylko potrafi. Nie wyobrażamy sobie, że moglibyśmy zostawić w tak trudnej sytuacji Anię. Chcemy ich po prostu wesprzeć i dlatego stworzyliśmy naszą akcję charytatywną. Przede wszystkim bieg, a bieg jest wirtualny.To oznacza, że po rejestracji i wyborze dystansu na stronie protiming24.pl - każdy pokonuje trasę indywidualnie, kiedy ma czas i w swoim tempie. Wszystkie szczegóły akcji i inne sposoby na to, aby pomóc Ani i jej rodzinie można znaleźć na facebookowym profilu "Piątka dla Szczecina".