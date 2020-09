Duńczycy mieli swoje wątpliwości, ale budowa Baltic Pipe przebiega sprawnie

Norwesko-duńsko-polskie przedsięwzięcie ma być gotowe w październiku 2022 roku. Fot. baltic-pipe.eu

Budowa gazociągu do Dani Baltic Pipe przebiega sprawnie - mówili uczestnicy konferencji w Międzyzdrojach.

Inwestycję w części będą finansować Duńczycy, a nie było łatwo ich namówić - mówi Małgorzata Banasik z kancelarii prezydenta, która brała udział w podpisywaniu umów z duńskim operatorem gazowym.



- Duńczycy mieli swoje wątpliwości. W Danii odchodzi się od wykorzystania gazu, tam zmierza się w kierunku energii odnawialnej. Ta inwestycja jest też dosyć droga, więc tutaj negocjacje nie były proste. Ale dzięki zaangażowaniu rządu polskiego, tutaj trzeba powiedzieć, że minister Naimski miał bardzo znaczącą rolę, udało się nakłonić operatora do współpracy i podpisać to trudne porozumienie - mówi Banasik.



Gazociąg musi zostać ukończony do 2022 roku, wtedy kończy się umowa na dostawy gazu z Rosji. Prezydent Polski monitoruje tę inwestycję - mówi zastępca szefa kancelarii prezydenta Paweł Mucha.



- Pan prezydent jest w stałym kontakcie z panem ministrem Piotrem Naimskim. Przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej działa zespół ds. bezpieczeństwa energetycznego. Oczywiście jest ten stały kontakt, eksperci prezydenta też są zaangażowani. Te procesy postępują dobrze i są sprawnie prowadzone - mówi Mucha.



Gazociągiem Baltic Pipe ma przepływać gaz ze złóż norweskich, przez Danię do Polski. Rura będzie wychodzić na brzeg w Niechorzu. Gazociąg może przesyłać 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie.