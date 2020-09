Europoseł liczy na zablokowanie godzącej w polskie interesy instalacji. - Służby prawne Bundestagu potwierdziły, że sankcje USA wobec firm budujących Nord Stream 2 są legalne - komentował w "Rozmowie pod krawatem" Jacek Saryusz-Wolski.

W ocenie polityka, to ostatnia szansa na powstrzymanie niemiecko-rosyjskiej inwestycji - w którą zresztą zaangażowane są także takie kraje jak Francja, Austria czy Holandia. Niemcy wiedzią jednak, że sankcje wobec Nord Stream 2 są zgodne z prawem międzynarodowym - mówi Saryusz-Wolski.- To wytrąca bardzo ważny argument politykom niemieckim, którzy z resztą okłamywali Unię Europejską, nas wszystkich przez lata twierdząc, że jest to projekt czysto biznesowy. Choć oczywistym jest, że jest to projekt polityczny, geopolityczny i oczko w głowie elity politycznej wszystkich maści niemieckich, z wyjątkiem Zielonych. Solidarność europejska legła na dnie Bałtyku, jest to cyniczny, wrogi nam projekt - tłumaczy Saryusz-Wolski.Komisja Europejska wcześniej stanęła po stronie Rosji i Niemiec w sprawie sankcji USA. Niemiecki minister spraw zagranicznych Haiko Mass w Moskwie stwierdził: - Wybór źródeł energii jest suwerenną decyzją Niemiec, żaden kraj nie ma prawa dyktować Europie polityki energetycznej, używając gróźb.