Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Rozpoczęła się rozbiórka starego dworca kolejowego w Goleniowie.

We wtorek robotnicy z pomocą ciężkiego sprzętu usuwają drzwi, okna i elementy ścian. Przed kilkoma dniami całkowicie wyburzony został przylegający do dworca kolejowy budynek mieszkalny.



Na miejscu starej stacji ma powstać nowoczesny kolejowo-autobusowy węzeł przesiadkowy. Termin oddania go do użytku to koniec przyszłego roku.