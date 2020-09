Piłkarze, trenerzy, a także pracownicy administracyjni - w Pogoni Szczecin koronawirusem zakaziło się łącznie 31 osób.

Codzienne funkcjonowanie klubu zostało wstrzymane, a kibice zaniepokoili się, co dalej z budową stadionu. Wykonawca skierował pracowników na badania.- Wszystkie testy, czyli 25 osób, które poddały się badaniu okazały się negatywne. Uspokajam: budowa pracuje normalnie, inwestycja toczy się do przodu, zagrożenia związanego z realizacją prac nie ma - uspokaja Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie, która nadzoruje budowę.Że zakończenie budowy zaplanowane jest na pierwszą połowę 2022 roku. Koszt inwestycji to ponad 364 miliony złotych.