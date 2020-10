W przyszłym sezonie dron zostanie doposażony w kamerę termowizyjną, która pozwoli prowadzić poszukiwania w każdych warunkach. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] W przyszłym sezonie dron zostanie doposażony w kamerę termowizyjną, która pozwoli prowadzić poszukiwania w każdych warunkach. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] W przyszłym sezonie dron zostanie doposażony w kamerę termowizyjną, która pozwoli prowadzić poszukiwania w każdych warunkach. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] W przyszłym sezonie dron zostanie doposażony w kamerę termowizyjną, która pozwoli prowadzić poszukiwania w każdych warunkach. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] W przyszłym sezonie dron zostanie doposażony w kamerę termowizyjną, która pozwoli prowadzić poszukiwania w każdych warunkach. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jest szybszy i wytrzymalszy od człowieka, a do tego w pełni podporządkowany swojemu operatorowi - to specjalny dron ratowniczy, który w tym sezonie trafił do zachodniopomorskich WOPR-owców.

Może być nieocenioną pomocą podczas akcji - mówi ratownik Patryk Wiklak.



- Jest w stanie holować osobę dorosłą, oczywiście: dzieci również. Musi być to osoba przytomna; kiedy spuścimy bojkę ratowniczą musi ona się jej chwycić. Wtedy holujemy ją bezpiecznie do brzegu. Według specyfikacji będzie to osoba nawet do 150 kilogramów - zaznacza Patryk Wiklak.



W przyszłym sezonie dron zostanie doposażony w kamerę termowizyjną, która pozwoli prowadzić poszukiwania w każdych warunkach - nawet nocą czy podczas gęstej mgły.