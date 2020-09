Minister klimatu: morska energetyka wiatrowa to wybór strategiczny

Fot. pixabay.com / pasja1000 (CC0 domena publiczna)

Po południu w Szczecinie będzie podpisana "Deklaracja Bałtycka na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej".

Dokument oprócz Polski, która jest jego inicjatorem, podpiszą: Komisja Europejska, Łotwa, Litwa, Dania, Niemcy, Szwecja i Finlandia.



Minister klimatu Michał Kurtyka wyjaśnił, że chodzi o zacieśnienie współpracy, o wykorzystanie w pełni potencjału Morza Bałtyckiego.



- Chciałbym żeby Polska potrafiła skorzystać z tej szansy, jaką jest rozwój kompletnie nowej branży przemysłowej. Jestem przekonany, że mając takie kompetencje i mając już bardzo dobre przyczółki w tym zakresie, to teraz chcielibyśmy przenieść środek ciężkości rozwoju tego sektora właśnie na Morze Bałtyckie. Stąd Deklaracja Bałtycka, nasza współpraca, która zostanie ukoronowana podpisaniem tej deklaracji - mówił Kurtyka.



Minister Kurtyka zaznaczył, że Polska wskazała filary, na których chce oprzeć zeroemisyjny system energetyczny, który w ciągu 20 lat zastąpi wielkością obecny, konwencjonalny system. Dodał, że będzie to projekt o ogromnej skali.



- Morska energetyka wiatrowa to jeden z tych dwóch systemowych - oprócz energetyki jądrowej - filarów, na który postawiliśmy. To wybór strategiczny. Jest to wybór długoletni, który jest osadzony zarówno w ogromnym potencjale Morza Bałtyckiego, którego Polska będzie jednym z głównych beneficjentów, jak i w szansach, które inwestycje w morską energetykę wiatrową otwierają przed polską gospodarką - mówił Kurtyka.



Prace nad ustawą o morskiej energetyce wiatrowej są finalizowane. Według zapowiedzi, w październiku projekt tego dokumentu ma trafić do Sejmu.