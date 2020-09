Gryfino będzie miało swoją obwodnicę

Fot. GDDKiA

W środę został otwarty przetarg na projekt i budowę, koniec prac do końca 2024 roku.

- Inwestycja jest realizowana w ramach krajowego "Programu Budowy 100 Obwodnic" - mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. - Program budowy stu obwodnicy jest jednym z ważniejszych, które są prowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury i przykładamy do niego bardzo dużą uwagę. W województwie zachodniopomorskim faktycznie wytypowaliśmy dziewięć obwodnic do realizacji. Uważamy, że po pierwsze one rozwiążą problemy komunikacyjne a po drugie przyczynią się do rozwoju potencjału gospodarczego tego regionu.



Obok Gryfina, obwodnice powstaną także m.in. w Stargardzie, Kołbaskowie, Szczecinku, Złocieńcu i w Wałczu. Realizacja wszystkich inwestycji potrwa do 2030 roku. Ich koszt w naszym regionie to ponad miliard złotych.